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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.01.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Galatasaray'da müthiş gelir: 53 milyon Euro!

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Galatasaray'da müthiş gelir: 53 milyon Euro!

Suudi Arabistan'ın El Ittihad takımına Garry Rodrigues'i gönderen sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda transferden 53 milyon Euro gelir elde etti.

Yıldız futbolcularından Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon avro geliri kasasına koydu.

Galatasaray, bu sürede Badou Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Luis Cavanda, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Lionel Carole'ün satışından, Cenk Gönen'in ise kiralanmasından gelir sağladı.

- En yüksek gelir Ndiaye'den

Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin satışından aldı. Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin Stoke City ekibine gönderildi.

Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye'yi bu sezon başında 750 bin euro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı. Bu dönemde Ndiaye'den sonra en yüksek gelir Armindo Bruma'nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin euro verdi.

- Rodrigues üçüncü sırada

Garry Rodrigues, Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın El Ittihad ekibi, Garry Rodrigues transferi için Galatasaray'a 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon Euro'nun yüzde 20'sini anlaşma gereği Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a verecek.

- Son iki sezondaki transferler

Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamasından gelir elde ettiği futbolcular şunlar:

Futbolcu Gittiği Kulüp Bonservis ve K. Bedeli

Badou Ndiaye Stoke City 16.000.000 Euro

Armindo Bruma Leipzig 13.250.000 Euro

Garry Rodrigues El Ittihad 9.000.000 Euro

Bafetimbi Gomis El Hilal 6.000.000 Euro

Luis Cavanda Standard Liege 2.900.000 Euro

Lukas Podolski Vissel Kobe 2.600.000 Euro

Semih Kaya Sparta Prag 2.000.000 Euro

Lionel Carole Strasbourg 1.100.000 Euro

Cenk Gönen Malaga 200.000 Euro

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