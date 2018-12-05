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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
05.12.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Galatasaray'da karar verildi! Selçuk İnan...

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Galatasaray'da karar verildi! Selçuk İnan...

Galatasaray'da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan'dan fedakarlık...

Devre arasında iki forvet, bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes'le yola devam etme kararı alınırken, kaptan Selçuk İnan'la da görüşmelere başlandı. 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşmesinde ücretinde yüzde 50'ye yakın fedakârlık yapacak.

Ücretini Türk Lirası olarak alacak Selçuk İnan'ın maç başı parası da puan-başarı bonusu olarak değiştirilecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'ın kaptanı, belirlenecek maç sayısına ulaşırsa, 2021'e kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Linnes ve Selçuk'tan sonra sözleşme uzatma sırası Sinan Gümüş'e gelecek. Mukavelesi sezon sonunda bitecek Eren Derdiyok'la ise yollar kesin olarak ayrılacak. (Sabah)

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