Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo | Transfer haberleri

Devre arası kadroda gençleştirme operasyonuna gidecek olan Galatasaray'da ilk yolcu Yuto Nagatomo... G.Saray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Japon oyuncunun dün takımla son maçına çıktığı ve sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedileceği öğrenildi.

Fatih Terim de yaptığı açıklamada, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu. (Takvim)

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