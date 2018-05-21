Galatasaray'da ilk ayrılık! Eşi açıkladı...
Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetim ile kaleci Carrasso arasında yapılan görüşmede deneyimli kaleciye yabancı durumundan dolayı önümüzdeki sezon bir yerli kaleciyi düşündükleri iletildi.
Carrasso bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev aldı.
EŞİ DE AÇIKLADI!
Sezon başında yedek kaleci olarak kadroya katılan Cedric Carrasso’nun ayrılığını eşi de açıkladı.
Joy Carrasso, şu sözlerle G.Saray taraftarına eşi adına veda etti: “İstanbul’dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. G.Saray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak.” (Haber 7)
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