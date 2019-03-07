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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Galeri :

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
07 Mart 2019 - 08:30,

Galatasaray'da ikinci dalga! Şimdi de...

Fatih Terim, ocakta başladığı değişim operasyonunun ikinci ayağını haziranda yapacak.

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Ocak ayındaki ara transferde kadro değişiminin ilk ayağını gerçekleştiren Galatasaray’daki ikinci dalga çok daha sert olacak.

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Teknik direktör Fatih Terim, hazirandaki değişim operasyonunun ikinci ayağı için radarına ‘vazgeçilmez’ olarak görülen isimleri de aldı.

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Operasyonun sportif olduğu kadar mali yönü de bulunuyor.

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SARI kırmızılılar için ligde kalan 10 maçlık periyot, artık sadece bir şampiyonluk mücadelesi olmaktan çıktı. Yeni kontrat bekleyen, kadroda şans bulamayan ve maliyetleri baz alındığında hayal kırıklığı yaratan tüm oyuncuların kaderini son 10 hafta belirleyecek.

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Sarı kırmızılılarda Ocak ayında Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile yollar ayrılmış, Rodrigues ise satılmıştı.

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Geçmişteki şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera da mercek altında.

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Teknik heyet şampiyonluk yarışının son düzlüğünde Muslera’dan kalesinde güven veren, maç kurtaran, takımı yeniden zirveye taşıyan eski performansını bekleyecek. Muslera’dan kaptan olarak da ağırlığını koyması istenecek.

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Verimlilikleri artmazsa Badou Ndiaye, Stoke City’e dönecek.

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Manchester City'den gelen Brezilyalı orta saha Fernando satış listesine konacak.

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Performasını artırmazsa Fernando gibi satış listesine konacak bir başka isim ise Mariano olacak.

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Selçuk ve Sinan da gözlenecek
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan ve Sinan Gümüş’ün durumu da yine bu 10 haftada netleşecek.

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Transfer iddiaları çıksa da Galatasaray’dan erken bir kontrat hamlesi gelmeyecek.

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Takımdaki şansları azalan Muğdat Çelik ve Ömer Bayram ise bulacakları son şansları kullanamazsa yollar ayrılacak.

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4 yıldızın sarı kırmızılı takıma maliyeti ise şöyle:

Fernando Muslera:
Geçmişteki şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera, bu sezon 25 gol yerken, çok fazla maç kurtaramadı.

MALiYETi: 3 MiLYON 575 BiN EURO

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Fernando:
15 Lig maçına çıkabilen Brezilyalı, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

MALiYETi: 3.3 MiLYON EURO

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Mariano:
Bu sezon 21 lig maçında süre alan savunmacı 4 asist yaptı.

MALiYETi: 2.3 MiLYON EURO

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Badou Ndiaye:
16 lig maçında forma giyen Ndiaye, 1 gol ve 4 asiste imza koydu.

MALiYETi: 2.7 MiLYON EURO

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"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bu açıklamayı yaptı...

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