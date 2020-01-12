Galatasaray'da Henry Onyekuru tüm planları bozdu!

Spor Arena - Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da önceki gün yaşanan Henry Onyekuru şoku, sarı kırmızılılarda tüm hesapların değişmesine neden oldu... Sezon başında ayrıldığı Galatasaray’a devre arasında geri dönen Nijeryalı futbolcunun, ülkesine tatile gittiği dönemde kaptığı sıtma paraziti nedeniyle 1 aylık süreçte forma giyemeyecek olması, onu yaklaşık 7 aydır takımda görmek isteyerek teknik direktör Fatih Terim’in saha içerisindeki taktik planlarında değişikliğe gitmesine neden olacak.

Sadece 162 dakika oynayabildi

Terim sol kanat oyuncusundan gelen kötü haberle birlikte bu bölge için farklı hesap yapmaya başladı. Sol kanat bölgesinde öncelikle Ömer Bayram’a görev verilecek. Bayram’dan kanatlarda beklediği katkıyı alamaması durumunda ise B planı olarak orijini sağ kanat olan Jesse Sekidika ve Sofiane Feghouli sol kanatta değişmeli olarak görev yapacak. Ayrıca, Monaco’da bu sezon 4 maçta sadece 162 dakika forma giyebilen ve bu nedenle kampta form tutması beklenen Onyekuru’nun hastalığı nedeniyle Nijeryalı’nın tam hazır hale gelmesinin 1 ayı aşacağı belirtildi.

Mariano'nun menajeri kampa geldi

Aslan'da yabancı oyuncu kontenjanının yeni transferlerle dolu olması nedeniyle ayrılması beklenen Mariano ile ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Brezilyalı sağ bekin menajeri Robalinho, Galatasaray’ın Antalya’daki kampına geldi. Sarı kırmızılı yönetimin hafta başında yolları ayırmak adına görüştüğü menajer Robalinho’nun, oyuncusu ile alternatifler, teklifleri konuşmak adına kampa geldiği belirtildi. Mariano’nun takıma kısa süre içerisinde veda etmesi beklenirken Teknik Direktör Fatih Terim de Brezilyalı oyuncuyu Adana Demirspor maçının kadrosuna almadı.

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