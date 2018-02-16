Galatasaray'da Halis Özkahya endişesi
Kasımpaşa maçına Halis Özkahya’nın atanıp, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına Ümit Öztürk, Konyaspor-Beşiktaş maçına ise Alper Ulusoy’un atanması sıkıntıya neden oldu.
Bir süredir hakemler aleyhine konuşmamaya dikkat çekse de Galatasaray yönetimi 3 hakemin istatistikleri üzerinde duruyor.
Özkahya, bugüne kadar Galatasaray’ın 39 karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 21 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Halis Özkahya, son olarak Galatasaray’ın Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta düdük çalışmıştı. O maçta kırmızı kart gören Feghouli 3 maç ceza almıştı. Galatasaray, Özkahya’nın deplasmanda yönettiği son 7 maçın 1’ini kazanabildi. Halis Özkahya'nın yönettiği son 10 Galatasaray maçında toplam 37 gol atıldı.
Fenerbahçe ise, Ümit Öztürk yönetiminde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maçta da berabere kaldı ve hiç yenilmedi.
Alper Ulusoy’un yönetiminde de Beşiktaş 7 karşılaşmanın 5’ini kazanırken 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar Ulusoy yönetiminde hiç yenilmedi.
GALATASARAY DA ATAĞA KALKTI! İLGİNÇ RAKAMLAR...
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hakemler üzerinde baskı kurmasına izin vermemek için harekete geçen Galatasaray yönetimi bir süredir kolları sıvamıştı. İlk meyve alındı. GSTV’de bir istatistik paylaşıldı.
Buna göre Galatasaray bu sezon Beşiktaş’la beraber 5’er kırmızı kart görürken Fenerbahçe 4, Başakşehir 1 kırmızı kart yedi. Fenerbahçe’nin rakipleri 7 kırmızı kart, Beşiktaş’ın rakipleri 5 kırmızı kart, Galatasaray’ınkiler ise 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş’a 6, Fenerbahçe’ye 5 kez penaltı çalınırken, Galatasaray sadece 3 kez penaltı kazandı. Galatasaray hafta için 5 maç oynarken, Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise sadece 2 kez oynadı. Beşiktaş’ın maçlarında 101 dakika, Fenerbahçe’nin maçlarında 99 dakika uzatma oynanırken, Galatasaray’ın maçları ise sadece 88 dakika uzadı. (Fotospor)
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