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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Galatasaray'da Halis Özkahya endişesi
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Futbol
16.02.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Halis Özkahya endişesi

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Kasımpaşa maçına Halis Özkahya’nın atanıp, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına Ümit Öztürk, Konyaspor-Beşiktaş maçına ise Alper Ulusoy’un atanması sıkıntıya neden oldu.

Bir süredir hakemler aleyhine konuşmamaya dikkat çekse de Galatasaray yönetimi 3 hakemin istatistikleri üzerinde duruyor.

Özkahya, bugüne kadar Galatasaray’ın 39 karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 21 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Halis Özkahya, son olarak Galatasaray’ın Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildiği maçta düdük çalışmıştı. O maçta kırmızı kart gören Feghouli 3 maç ceza almıştı. Galatasaray, Özkahya’nın deplasmanda yönettiği son 7 maçın 1’ini kazanabildi. Halis Özkahya'nın yönettiği son 10 Galatasaray maçında toplam 37 gol atıldı.

Fenerbahçe ise, Ümit Öztürk yönetiminde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maçta da berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

Alper Ulusoy’un yönetiminde de Beşiktaş 7 karşılaşmanın 5’ini kazanırken 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar Ulusoy yönetiminde hiç yenilmedi.

GALATASARAY DA ATAĞA KALKTI! İLGİNÇ RAKAMLAR...

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hakemler üzerinde baskı kurmasına izin vermemek için harekete geçen Galatasaray yönetimi bir süredir kolları sıvamıştı. İlk meyve alındı. GSTV’de bir istatistik paylaşıldı.
Buna göre Galatasaray bu sezon Beşiktaş’la beraber 5’er kırmızı kart görürken Fenerbahçe 4, Başakşehir 1 kırmızı kart yedi. Fenerbahçe’nin rakipleri 7 kırmızı kart, Beşiktaş’ın rakipleri 5 kırmızı kart, Galatasaray’ınkiler ise 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş’a 6, Fenerbahçe’ye 5 kez penaltı çalınırken, Galatasaray sadece 3 kez penaltı kazandı. Galatasaray hafta için 5 maç oynarken, Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise sadece 2 kez oynadı. Beşiktaş’ın maçlarında 101 dakika, Fenerbahçe’nin maçlarında 99 dakika uzatma oynanırken, Galatasaray’ın maçları ise sadece 88 dakika uzadı. (Fotospor)

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