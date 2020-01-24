Galatasaray'da Florin Andone adaptasyon çalışması yaptı

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile yapılan maçın tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise salon çalışmasının ardından sahada pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.

Sakatlığı geçen Florin Andone'nin salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra müsabaka için Konya'ya gidecek.





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