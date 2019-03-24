Galatasaray'da flaş ayrılık! Güney Amerika yolcusu...
Arjantin ekibi River Plate sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. Yönetim, yüksek maaşı nedeniyle gidişine sıcak bakıyor.
Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden biri olan River Plate'in Fernando Muslera aşkı bitmek bilmiyor. Sezon başında da Uruguaylı kaleciyi renklerine bağlamak isteyen Arjantin temsilcisinin iyi bir teklifle sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.
River Plate'in Türk Hava Yolları ile sponsorluk anlaşmasına varması bu transfer için ciddi bir zemin oluştururken taraflar arasındaki anlaşmanın Muslera transferiyle taçlandırılabileceği belirtiliyor.
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