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Galatasaray'da Feghouli krizi

Kamptaki performansı eleştiri alan Feghouli, Tuzla maçında rakibine tekme atınca Terim çıldırdı. Disiplinsiz hareketleri ile dikkatleri çeken tecrübeli futbolcunun Fatih Terim tarafından uyarılması bekleniyor.

Hürriyet Haber
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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da gündem Sofiane Feghouli... Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında rakibine topsuz alanda çok sert bir hareket yapan Feghouli bardağı taşırdı... Igor Tudor'un gidişinden olumsuz etkilenen ve Fatih Terim sonrası disiplinsiz hareketleri ile dikkatleri çeken Cezayirli yıldız artık bardağı taşırmış durumda. Tuzlaspor maçındaki sert faulü sonrası Feghouli'yi hemen oyundan alan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu sert bir şekilde uyarması bekleniyor.

KAYSERİ MAÇINDA YEDEK KALACAK
Sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gördügünü için 3 maç forma giyemeyen Feghouli konusundaki krize hemen çözüm bulmak isteyen Terim'in bu konuda başarılı olup olmayacağı merak konusu. Viitorul ve Tuzlaspor maçlarında yıldız futbolcuyu ikinci yarıda oynayan tecrübeli teknik adamın Kayserispor maçında da benzer bir uygulamaya imza atması bekleniyor.

BU TAVRININ NEDENİ TUDOR MU?
Ortaya atılan bir iddiaya göre Tudor tarafından transfer edilen ve Hırvat hocayla çok yakın bir ilişki kuran Feghouli yapılan operasyondan rahatsız oldu... Cezayirli yıldızın Tudor'a haksızlık yapıldığını düşündüğü ve bu durumun performansına da olumsuz yansıdığı belirtiliyor. Yönetim çok önemli bir mali yükün altına girerek aldığı Feghouli konusundaki krizin bir an önce son bulmasını istiyor.

krizFathi Terimtekme

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