Galatasaray'da Falcao ve Lemine gelişmesi!
Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao ve Mario Lemina yer aldı...
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son Real Madrid maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik antrenman yapıldı.
FALCAO AYRI, LEMINA TAKIMLA BİRLİKTE
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Lemina ise takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.
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