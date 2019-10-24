Younes Belhanda özür diledi!
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, sosyal medyadan taraftarlardan özür diledi.
Younes Belhanda yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;
''Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.''
Hatırlanacağı üzere Belhanda, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 67. dakikasında oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kalmıştı. Faslı futbolcu bunun üzerine taraftarlara karşılık vermişti.
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