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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.02.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı

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Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda söz alan yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, 6 aylık dönem için 2.9 milyon lira kar açıkladıklarını dile getirerek, "Buna Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 milyon avro ile Ozan Kabak ve Garry Rodrigues'in satışından gelen 18 milyon avroluk gelir dahil değil. Dolayısıyla bu kar aslında gerçek bir faaliyet karı." dedi.

UEFA gelirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Acar, "UEFA'dan 6 aylık dönemde 184 milyon lira gelirimiz var. Sponsorluk ve mağazacılıkta büyük gelir artışımız var. Her faaliyette kardayız. Futbolda oyuncu satışı haricinde de kardayız. Mağazacılıktaki brüt karımız yüzde 44. Bütün bu gelirlerin içinde bir de UEFA'ya verdiğimiz ceza var. Bu da yaklaşık 15 milyon lira. Kur farkı yükümüz de yaklaşık 100 milyon lira. UEFA'ya verdiğimiz ceza ve kur farkına rağmen kar var." diye konuştu.

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Futbolcuların maaş giderlerini düşürmeye çalıştıklarını belirten Acar, şunları kaydetti:

"Maaş giderlerini kontrollü bir şekilde aşağı çekmeye çalışıyoruz. Örneğin aldığımız iki stoperin toplam maaşı, gönderdiğimiz bir stoperin maaşından çok daha az. Dolayısıyla burada takip ettiğimiz şey ücret giderleri. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, uluslararası finansal raporlardan farklı bir kriter seti var. Kur farkı, cezalar ve bazı faiz kalemlerini göz önünde bulundurmuyorlar. Dolayısıyla 6 aylık olarak UEFA'ya verdiğimiz raporda karımız 3.4 milyon avro. Bu sene için bize 20 milyon avroya kadar zarar etme hakkı vermişlerdi."

Yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu da kulübün atletizm, judo, satranç, binicilik ve briç branşlarındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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