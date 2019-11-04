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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
04.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Galatasaray'da dikkat çeken isim Lemina oldu!

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Galatasaray'da dikkat çeken isim Lemina oldu!

Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, performansı ile takım arkadaşlarının beğenisini kazandı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbi sonrasında takımını eleştiren Fatih Terim, Muslera dışında Mario Lemina'nın performansını beğendiğini söylemişti. Çaykur Rizespor maçında 90 dakika sahada kalan Lemina, %93 pas isabetiyle oynadı, 5 ikili mücadele kazandı, 3 kez top çaldı.

İdmanlarda kalitesini belli eden Lemina'ya takım arkadaşları da övgüler yağdırdı. Geldiği günden bu yana Galatasaraylı futbolcular tarafından Gabonlu oyuncu için "Fizik olarak yüzde yüz hazır hale geldiğinde bu takımın bankosu olur ve seviye atlatır'' yorumları yapılıyordu. Sezon başı hazırlık kampı görmeden Galatasaray'a gelen 26 yaşındaki oyuncu, fiziksel açığını kapatınca farkını ortaya koydu. Takım arkadaşları Rizespor maçında soyunma odasında tebrik ettikleri Lemina'yı "Bizi haklı çıkardın'' diyerek motive etti.

ARTIK YERİ BELLİ!

Orta sahada sürekli değişik isimlerle sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina'nın form tutması ile nefes aldı. Kadrosunda Nzonzi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Selçuk, Donk ve Taylan gibi alternatiflere sahip olan Terim'in artık orta sahada 11'e yazacağı ilk isim Lemina oldu. 6 ve 8 numarada görev yapabilen Lemina, ayrıca sağ bekte de oynayabilme özelliğine sahip. İmparator'un Real Madrid karşısında Nzonzi'nin yanı sıra Lemina ve Seri'ye forma vermesi bekleniyor.

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