Galatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı
GeriFutbol Galatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı

Kasımpaşa maçında çenesi kırıldığı için ameliyat olan Faslı futbolcu, kendisi için özel olarak yaptırılan bir maske takarak derbide oynayacak. Yeni Malatya maçında dinlendirilen Feghouli ve Falcao da ilk 11’de forma giyecek.

 

KASIMPAŞA maçında yüzüne aldığı bir darbe sonucunda çenesinde kırıklar oluşan G.Saraylı Younnes Belhanda, kritik Fenerbahçe derbisinde maskeyle oynayacak. Geçirdiği ameliyat ve ardından uygulanan yoğun tedaviyle kısa sürede toparlanan Belhanda, sezonun ilk derbisinde oynamak için özel olarak tasarlanan bir maske kullanacak. Fatih Terim, Belhanda’nın derbiye mutlaka yetiştirilmesini talep etti. Bunun üzerine sağlık ekibi yoğun bir mesaiye girerken, Younnes Belhanda da özveride bulunarak, maskeyle sahaya çıkabileceğini söyledi.

Belhanda’sız zor kazanıyor

SARI kırmızılı takım izinli olsa da, Belhanda, maskeye alışmak ve eksiklerini kapatmak için dünü çalışarak geçirdi. Faslı yıldız bugün takımla da çalışmalara başlayacak ve taktik antrenmanında da yer alacak. Belhanda’nın dönmesiyle Galatasaray, derbiye tam kadro çıkma şansına sahip olacak. Geçen sezon Belhanda’nın oynamadığı 9 maçta 15 puan kaybeden Galatasaray’ın bu sezonki kaybıysa 4 puan.

Belhanda, 1-1 berabere kalınan Konya ve Yeni Malatya maçlarında forma giyememişti. Öte yandan Malatya deplasmanında dinlendirilen Sofiane Feghouli  ile yedek soyundurulan Falcao da derbide ilk 11’de görev alacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Transfer sihirbazı Vodafone Park'ta!
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Belhanda kararı
Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar görüşleri
Ali Muhammed: 'Fenerbahçe ayrıcalıktır'