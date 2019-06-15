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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'da 3 transfer banko!

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Galatasaray'da 3 transfer banko!

Galatasaray’da transferde 3 oyuncunun alınması kesinleşti. Teknik direktör Fatih Terim, öncelikle santrfora takviye yapacak. Terim, koşan, pres yapan ve son vuruşları iyi bir isim istiyor. Bu anlamda Kostas Mitroglou’nun yerine Vedat Muriqi düşünülüyor.

Kiralık Ndiaye’nin yerine de iki yönlü tecrübeli bir oyuncu alınacak. Bu bölge için listenin ilk sırasında Arjantinli yıldız Ever Banega var. Oyuncuya ilk sezon için yıllık 3 milyon Euro garanti para teklif etti. Sevilla’ya teklif edilen bonservis bedeliyse 5 mliyon Euro.

Everton ile masaya oturacak!

Sol kanatta öncelikle Henry Onyekuru’yu yeniden kiralamak isteyen G.Saray, Everton ile masaya oturacak. Görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa alternatiflere bakılacak ve burada da ilk hedef Leipzig’de oynayan eski Galatasaraylı Bruma... G.Saray’ın yeni yabancı oyuncu alabilmesi için kontenjan sorununu da çözmesi lazım. Çünkü daha önce Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile de anlaşma sağlandı. Terim, geleceğe yönelik alınan 18 yaşındaki Ozornwafor’u kampta yeterli bulunmazsa kiralanacak. Nijeryalı kiralansa dahi yabancı kontenjanında sadece 1 boş yer kalıyor.

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Kriterlere uymak zorunda

Ayrıca Luyindama’nın da bonservisini Standard Liege Kulübü’ne 5 milyon Euro ödeyerek almak zorunda olan Galatasaray, transfer dönemine 5 milyon Euro ekside başlayacak. UEFA  Finansal Fair Play Kriterleri gereğince kulüp transfer geliri kadar gider yapabilen Galatasaray’da öncelikli hedef kontenjanda yer açmak. Elinde şampiyon bir kadro olan teknik direktör Fatih Terim de planlarını yaparken oyuncularına üst düzey bir teklif gelmezse büyük bir kadro değişimi düşüncesinde değil. Sarı kırmızılılar Babel ve Ozornwafor dışında F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile de anlaşmıştı.

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