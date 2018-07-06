Galatasaray'a teşekkür mektubu
Japonya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo nedeniyle Galatasaray'a teşekkür mektubu gönderdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter’den kiralanan ve gösterdiği performans ile Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomu, Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösterdi. Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda da başarılı bir futbol ortaya koyan Yuto Nagatomo, Japonya’nın son 16 turuna kalmasına katkı sağladı. Japonya Futbol Federasyonu, Yuto Nagatomo konusunda Galatasaray’ın gösterdiği iş birliği nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe teşekkür mektubu gönderdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e, Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Takashi Sekizuka imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
“Oyuncunuz Bay Yuto Nagatomo'nun Japonya Milli Takımına gelmesinde her zaman göstermiş olduğunuz nazik anlayış ve işbirliği için size minnettarlığımızı ifade etmek isterim. 2018 FIFA Dünya Kupası'nı son 16 Turu'nda noktaladık ama bu, gelecek adımlar için ülkemiz adına iyi bir tecrübe oldu. Eylül ayından itibaren, FIFA maç haftalarında yeni bir takımla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan 2019 AFC Asya Kupası hazırlıklarına başlayacağız. Kulübünüzle olan iyi ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyor ve Japonya Milli Takımı için işbirliğiniz ve anlayışınızın devam etmesini diliyoruz.
Galatasaray Spor Kulübüne başarılar ve refah dileriz.”
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