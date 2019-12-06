Galatasaray'a Riva ve Florya müjdesi

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü Yönetimi’ne Riva ve Florya’dan müjdeli haber geldi... Sarı kırmızılı yönetim, yaklaşık iki aydır yoğun mesai harcadığı Emlak Konut ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Kulübü, yapılan görüşmeler sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki araziye 120 milyon TL ve faizlerini geri ödeyerek sahip olacak. Bu anlaşma sonrasında sarı kırmızılılar, futbol takımı için büyük anlam taşıyan tesislerden taşınmayacak.

BiLGiLENDiRME TOPLANTISI

Başta Başkan Mustafa Cengiz olmak üzere sarı kırmızılı yönetim bu anlaşma adına iki aydır yoğun bir mesai yürütürken Riva arazisinde bulunan Düşler Vadisi projesi de devam edecek.

Bu gelişme ve anlaşma sonrasında bugün Riva arazisinde önemli bir basın toplantısı düzenlenecek. Bugün saat 09.30’da Riva Düşler Projesi arazisinde Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın yer alacağı bilgilendirme toplantısı yapılacak.

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