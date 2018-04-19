Galatasaray'a Alanya'da coşkulu karşılama
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya’ya geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı şampiyon gibi karşıladı.
Galatasaray kafile, saat 17.00’da özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı’na indi. Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara taraftarın ilgisi yoğun oldu. Havalimanı çıkışında bekleyen engelli bir taraftarla yakından ilgilenen Terim, taraftarın formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özel araçla havalimanından ayrılan Terim’in aracının önünü kesen taraftarlar, “İmparator” diyerek tezahürat yaptı.
Kafileyi taşıyan otobüsün hareketinde de meşalelerden bir koridor oluşturan taraftarlar, “Güneş o gün şampiyonluk için doğacak” yazan pankart açarak tezahürat yaptı.
Galatasaray, 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Alanya Oba Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak.
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