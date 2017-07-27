Galatasaray yeni transferleriyle kazandı

Sarı-kırmızılı takım sahaya, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Selçuk, Donk, Emrah, Belhanda, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı. Eskişehirspor ise Kayacan, İsmail, Semih, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Dorukhan, Hasan, Kaan, Erkan Zengin, Hasan Hüseyin ve Mezenga 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 45'inci dakikada Bruno Mezenga'nın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Galatasaray ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Maicon 57'de skoru eşitlerken, ardından Belhanda 58'de maçın skorunu belirleyen golü attı.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.30'da kamp yapacağı Avusturya'ya hareket edecek.