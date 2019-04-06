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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray'ın konuğu Yeni Malatyaspor Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Malatya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray'da kart cezalıları Luyindama ve Ndiaye müsabakada forma giyemeyecek. Peki Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

Ndiaye ve Luyindama cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Marcao, Martin Linnes ve Emre Taşdemir bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27'sini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de üç kez karşı karşıya geldi; bu maçların tamamın ev sahibi takımlar kazandı. Süper Lig'de 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Başakşehir ile birlikte ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin iki sahibinden biri. Sarı kırmızılılar aynı zamanda evinde oynadığı son 32 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi ve tarihindeki en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Akhisarspor'un ardından en az puan toplayan takım Yeni Malatyaspor.

Süper Lig'de kalesini 10 maçtır gole kapatamayan Yeni Malatyaspor, lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Aynı zamanda ligin ilk yarısında 17 maçta kalesinde 16 gol gören Malatya ekibi, ikinci yarıda dokuz maçta 17 gol yedi. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan ve en fazla gol atan takım konumunda. Bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en yüksek birinci ve üçüncü takım bu maçta karşılaşacak. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısı duran toplardan geldi. Galatasaray'ın ise ligde kalesinde gördüğü son 11 golün sadece biri duran toplardandı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de evinde topa en fazla sahip olan takım; Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Antalyaspor'un ardından topa en az sahip olan ikinci takım.

Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son dokuz golün beşinde Danijel Aleksic'in direkt katkısı var. Ancak Aleksic ligde dört maçtır gole katkı yapamıyor. Sofiane Feghouli, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gole katkı yapan oyuncu.

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