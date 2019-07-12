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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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12.07.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Galatasaray ve Trabzonspor'un forvet savaşı! Ahmed Musa... | Transfer haberleri

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Galatasaray ve Trabzonspor'un forvet savaşı! Ahmed Musa... | Transfer haberleri

Galatasaray, Diagne’yi satabilirse Al-Nasr’ın 26 yaşındaki golcüsü Ahmed Musa'yı renklerine bağlayacak. Trabzonspor ise kiralama teklifinde bulundu. Bu transferde her şey 10 gün içinde netleşecek.

Bir türlü Diagne’yi satamayan Galatasaray’ın eli kolu bağlandı. Forvet transferi için Senegalli’den gelecek para beklenirken Suudi Arabistan’da yaşananlar Cim-Bom’un canını sıktı. Kulüplere açılan mali soruşturmaların ardından yabancı sınırının da gündeme gelmesi, Diagne’nin taliplerini korkuttu.

Galatasaray cephesi sorunların çözülmesini beklerken Arap basınından çok çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Al-Nasr’ın Nijeryalı forveti Ahmed Musa için kapışacak.

İNGİLTERE’DEYKEN DE İSTEMİŞTİ

Haberde Galatasaray’ın Diagne’yi satması halinde Ahmed Musa’yı bonservisiyle renklerine katacağı yazıldı. Forvet arayışındaki bir başka ekip Trabzonspor ise Al Nasr’a kiralama teklifinde bulundu. En geç 10 gün içinde 26 yaşındaki futbolcunun adresinin belli olacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ahmed Musa, Leicester City’de oynarken de yıldız futbolcuyu istemişti. Ancak Al Nasr, geçtiğimiz yaz 16.5 milyon euro bonservisle onu renklerine kattı.

TAKIMIN SÜRATİ DE ARTACAK

Suudi Arabistan Ligi’nde geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı forvet, 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. 1.71 boyundaki futbolcu, sürati ve son vuruşlardaki becerisiyle tanınıyor. Fiziksel anlamda Diagne’nin tam tersi bir yapıda olan Ahmed Musa’yla birlikte Fatih Terim takımın hızını daha da artırma amacında. Süratli kanat adamlarına sahip Sarı-Kırmızılılar’da forvet hattında da aynı özellik isteniyor. Ahmed Musa’nın, Galatasaray’a daha yakın olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR İÇİN OBİ MİKEL DEVREDE

Trabzonspor'un ise Ahmed Musa'nın transferi için yeni yıldızı Obi Mikel'i devreye soktuğu öğrenildi. Şu an Musa ile birlikte Nijeryal Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda mücadele edene Obi Mikel'in vatandaşını bordo mavili takımda oynayamaya davet ettiği öğrenildi.

Galatasaray ve Trabzonsporun forvet savaşı Ahmed Musa... | Transfer haberleri

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