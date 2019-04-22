Galatasaray U10 takımından Fenerbahçe U9 takımına destek
Belçika'da düzenlenen Brussels European Football Cup turnuvasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın minik takımlarının dayanışması ağabeylerine ders olacak nitelikte.
Turnuvada U9 takımları kategorisinde C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe sahada mücadele ederken, tribünden onları destekleyenler ise Galatasaray U10 takımı oyuncularıydı.
Sarı kırmızılı takım futbolcuları ezeli rakipleri ancak ebedi dostları olan Fenerbahçeli arkadaşları için maç boyunca tezahürat yaparken, sahadan yenilgiyle ayrılan sarı lacivertlileri tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle