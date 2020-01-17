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Haber Giriş: 17.01.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

Galatasaray Transfer Haberleri | Jeison Murillo, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı!

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Galatasaray Transfer Haberleri | Jeison Murillo, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı!

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya imza atan Jeison Murillo, Galatasaray'a neden 'hayır' dediğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | İsmi Galatasaray ile anılan ancak La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Jeison Murillo, tercihini neden İspanyol temsilcisinden yana kullandığını açıkladı.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce La Liga'da oynadığı için ligi tanımasından ve ülkede İspanyolca konuşulmasından dolayı Celta Vigo'yu seçtiğini belirtti.

Jeison Murillo'nun Galatasaray hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Bu lige yabancı bir oyuncu değilim. Buradaki çoğu insan benim karakterimi bilir. Sahada konuşmayı seven bir futbolcuyum. Dolayısıyla, gittiğim yerde konuşulan dil benim için çok önemli. Dilimin konuşulduğu lige geldim. Bu da benim için bir avantaj. Galatasaray'dan teklif aldığım doğru. Ancak kişisel olarak daha farklı planlarım vardı. La Liga'ya geri dönmek benim için çok iyi oldu."

Kolombiyalı futbolcu, daha önce Valencia ve Granada gibi La Liga ekiplerinde forma giymişti.

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Galatasaray Transfer Haberleri | Jeison Murillo, Galatasarayı neden reddettiğini açıkladı

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