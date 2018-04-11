Galatasaray şampiyonluk yolunu yarıladı
Avrupa’da iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, üçüncüsüne çok yakın. Final ayağını ilk maçında Reyer Venezia'yı evinde konuk eden sarı-kırmızılı temsilcimiz maçı 90-68 kazanarak, EuroCup şampiyonluğu için büyük bir adım attı.
Taraftarıyla bütünleşip basketbol resitali sunan Cimbom, Quigley’nin 37 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada İtalyan rakibine acımadı. Temsilcimiz, 18 Nisan’daki rövanş öncesi kupayı tek kulbundan tuttu!
Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarıyla tek yumruk olan Cimbom, 37 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik kusursuz bir performans sergileyen Quigley önderliğinde kupayı tek kulbundan tuttu!
Zaferin sırrı: Boyalı alan
İlk iki çeyrekte rakibini tartan Aslan, üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında tam 16-1’lik seri yakaladı ve son 10’a 68-47 ile üstün girdi. Reyer Venezia’ya farkı eritme şansı vermeyen Cimbom boyalı alandan 42 sayı üretirken, rakibine 14 sayı şansı verdi. Venezia’ya yaptırdığı top kayıplarının devamında 28 sayı bulan Aslan, maç boyu İtalyanlara karşı sadece 21 saniye geri düştü.
Üçüncü Avrupa kupasına yürüyorlar
2009 yılında EuroCup’ı, 2014’te de EuroLeague’i kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kulüp tarihindeki 3. Avrupa Kupası’nı kaldırmak için ilk adımı attı.
Rövanş 18 Nisan’da
Galatasaray, EuroCup finali rövanş maçında 18 Nisan Çarşamba günü İtalya’da Reyer Venezia’ya konuk olacak. Temsilcimiz her türlü galibiyet ve olası 21 sayı farklı mağlubiyette dahi kupayı kaldıracak.
12 bin taraftar destekledi
Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Galatasaray’ı tam 12 bin taraftarı destekledi. Sarı kırmızılılar, tribünlerin muhteşem desteğiyle şampiyonluğa dev bir adım attı.
Terim ve Mahmuti birlikte izledi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın final maçını sarı kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim ve erkek basketbol takımı başantrenörü Oktay Mahmuti yan yana izledi.
Reyer Venezia ile rövanş karşılaşması 18 Nisan Çarşamba günü saat 22:00’de 3.500 seyirci kapasiteli Palasport Taliercio’da oynanacak. Format gereği final karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanacak ve averajda üstün olan taraf kupaya uzanacak.
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