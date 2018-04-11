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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
11.04.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Galatasaray şampiyonluk yolunu yarıladı

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Galatasaray şampiyonluk yolunu yarıladı

Avrupa’da iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, üçüncüsüne çok yakın. Final ayağını ilk maçında Reyer Venezia'yı evinde konuk eden sarı-kırmızılı temsilcimiz maçı 90-68 kazanarak, EuroCup şampiyonluğu için büyük bir adım attı.

Taraftarıyla bütünleşip basketbol resitali sunan Cimbom, Quigley’nin 37 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada İtalyan rakibine acımadı. Temsilcimiz, 18 Nisan’daki rövanş öncesi kupayı tek kulbundan tuttu!

Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarıyla tek yumruk olan Cimbom, 37 sayı, 4 ribaund ve 3 asistlik kusursuz bir performans sergileyen Quigley önderliğinde kupayı tek kulbundan tuttu!

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Fatih Terim tarihi maçta tribünde
Fatih Terim tarihi maçta tribünde

Zaferin sırrı: Boyalı alan

İlk iki çeyrekte rakibini tartan Aslan, üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında tam 16-1’lik seri yakaladı ve son 10’a 68-47 ile üstün girdi. Reyer Venezia’ya farkı eritme şansı vermeyen Cimbom boyalı alandan 42 sayı üretirken, rakibine 14 sayı şansı verdi. Venezia’ya yaptırdığı top kayıplarının devamında 28 sayı bulan Aslan, maç boyu İtalyanlara karşı sadece 21 saniye geri düştü.

Üçüncü Avrupa kupasına yürüyorlar

2009 yılında EuroCup’ı, 2014’te de EuroLeague’i kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kulüp tarihindeki 3. Avrupa Kupası’nı kaldırmak için ilk adımı attı.

Rövanş 18 Nisan’da

Galatasaray, EuroCup finali rövanş maçında 18 Nisan Çarşamba günü İtalya’da Reyer Venezia’ya konuk olacak. Temsilcimiz her türlü galibiyet ve olası 21 sayı farklı mağlubiyette dahi kupayı kaldıracak.

12 bin taraftar destekledi

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Galatasaray’ı tam 12 bin taraftarı destekledi. Sarı kırmızılılar, tribünlerin muhteşem desteğiyle şampiyonluğa dev bir adım attı.

Terim ve Mahmuti birlikte izledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın final maçını sarı kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim ve erkek basketbol takımı başantrenörü Oktay Mahmuti yan yana izledi.

Reyer Venezia ile rövanş karşılaşması 18 Nisan Çarşamba günü saat 22:00’de 3.500 seyirci kapasiteli Palasport Taliercio’da oynanacak. Format gereği final karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanacak ve averajda üstün olan taraf kupaya uzanacak.

 

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