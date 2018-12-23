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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
DHA
23.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Galatasaray pota derbisinde Fenerbahçe'yi yendi

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Galatasaray pota derbisinde Fenerbahçe'yi yendi

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Fenerbahçe Beko'yu 84 - 74 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini almış oldu.

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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
GALATASARAY: Göksenin Köksal 11, Harrison 28, Hayes 11, Webster 13, Auguste 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Arapovic 7
FENERBAHÇE: Ahmet Düverioğlu 2, Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 7, Kalinic 10, Vesely 23, Sinan Güler 2, Sloukas 8, Guduric 11
1. PERİYOT: 25-16
İLK YARI: 43-38
3. PERİYOT: 59-52

Galatasaray pota derbisinde Fenerbahçeyi yendi


Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Galatasaray; Webster, Göksenin Köksal, Harrison, Hayes, Auguste ilk 5'iyle başlarken, Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic, Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu 5'iyle sahaya çıktı.

Galatasaray, Harrison'ın etkili oyunu ve ürettiği 9 sayıyla hücumda Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük kurarken, sert savunması ile de farkı açmayı başardı ve televizyon molasına 13-4'lük sarı kırmızılı takım üstünlüğü ile girildi. Vesely'nin pota altındaki iyi oyunu ile Fenerbahçe Beko farkı eritirken, periyodun son bölümünde önce Can Korkmaz, sonrasında Harrison'ın üst üste kaydettiği üçlüklerle sarı kırmızılı takım ilk periyodu 9 sayı farkla önde kapattı: 25-16.

Guduric'in ve Muhammed'in oyuna dahil olmasıyla tekrardan hücumda sayılar bulmaya başlayan ve 6-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi ve Ertuğrul Erdoğan molasına başvurdu: 27-22. Vesely'nin çift hanelere ulaşması ve Muhammed'in sayılar üretmesiyle periyodun bitimine 1.40 kala Fenerbahçe Beko skoru eşitledi: 36-36. Kalan bölümde 7-2'lik seri yakalayan Galatasaray, soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitti: 43-38.

Üçüncü periyotta Harrison ve Webster ile hücumdaki iyi oyununu sürdüren Galatasaray, sert savunması ile de rakibine kolay sayı şansı vermedi ve periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 10 sayı farkla geçti: 52-42. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Lauvergne'nin son saniyede kaydettiği basket ile Fenerbahçe farkı 8'e indirdi ve maçın final periyoduna 59-52'lik Galatasaray üstünlüğü ile girildi.

Maçın final bölümüne Harrison'ın 3'te 3 serbest atış isabetiyle başlayan Galatasaray farkı yeniden 10'a yükseltirken, daha sonrasında sarı-lacivertliler 6-0'lık seri yaptı ve farkı 4 sayıya indirdi: 62-58. Mücadelenin bitimine 4 dakika kala Göksenin'in köşeden bulduğu üçlük ile Galatasaray farkı 7'ye yükseltti ve Obradovic molasına başvurdu: 73-66. Hayes'in üst üste basketleri ve Auguste'un 2'de 2 serbest atış isabetiyle farkı 10'a çıkartan Galatasaray, bitime 1.43 kala durumu 80-70'e getirdi. Ahmet ve Kalinic'in sayıları ile farkı 6'ya indiren Fenerbahçe Beko'ya yanıt Göksenin'den geldi. Göksenin, 2'de 2 serbest atış isabeti sağlarken, farkı 8'e yükseltti. Fenerbahçe Beko bu atışların ardından yaptığı hücumda topu kaybedince, Galatasaray, Auguste ile maça noktayı koydu ve parkeden 10 sayılık farkla galip ayrıldı: 84-74.

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