Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe, G.Saray'a yenilip ilki yaşadı! Ali Koç...
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 84 - 74 mağlup olduğu mücadelede ilki yaşadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünde maçı böyle izledi.
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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alırken sarı lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç'un düşünceli hali gözlerden kaçmadı.
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Ali Koç yine tribünlerden ilgi görürken fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarlarını kırmadı.
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İşte maçtan fotoğraflar;
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Başkanlar maçı izledi
Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti. Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.
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"Çocuklar üşümesin" kampanyasına destek
Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi. Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.
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Fenerbahçe taraftarından yoksun
Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde taraftarından yoksun kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisini kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca salonda takip edemedi.
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Göksenin'e sevgi, Sinan Güler'e tepki
Galatasaraylı taraftarlar, kaptanları Göksenin Köksal'a sevgi gösterisinde bulunurken, eski takım kaptanları Sinan Güler'e tepki gösterdi.Taraftarlar, parkeye çıkmasının ardından uzun süre alkışladıkları Göksenin'i, sık sık tribünlere çağırdı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan eski takım kaptanları Sinan Güler aleyhine tezahürat yaptı. Sinan, uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutmuştu.
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Fenerbahçe Beko, yabancı kontenjanına takıldı
Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı. Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye'de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green'i kadroya dahil etmedi. Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas'tan yana kullandı.