Galatasaray, Marcelo Sarracchi'nin transferini bedavaya bitirdi!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ocak ayında kadroda ciddi bir revizyona gitme kararı alan Galatasaray yönetimi, üçüncü transferini de yaptı. Monaco’dan eski futbolcusu Henry Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne’yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig’in sol beki Marcelo Saracchi’yi de kadrosuna kattı.

22 yaşında ve 1.72 metre boyundaki Uruguaylı futbolcu ve kulübüyle 1.5 yıllığına kesin anlaşmaya varıldı. G.Saray açısından bu transferin en dikkat çekici yönü, Saracchi’nin bedelsiz olarak kiralanması. Finansal Fair Play kuralları gereği futbolcu satmadan yani gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan G.Saray, üçüncü transferini de sıfır bonservis maliyetle gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray, RB Leipzig’in Temmuz 2018’de 12 milyon Euro’ya River Plate’ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek. RB Leipzig ile yapılan anlaşma gereği Galatasaray, sadece futbolcunun ücretini karşılayacak. Transfermarkt’a göre şu anki piyasa değeri 10 milyon Euro olan Saracchi’ye yarım sezon için 800 bin Euro ödenecek. Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi’nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo’ya veda edilecek.

Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray’da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.

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