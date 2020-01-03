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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 22:03,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi!

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Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferi için KAP'a bildirim yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Detaylar birazdan...

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