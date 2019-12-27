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GeriFutbol Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:36,Son Güncelleme:/

Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri

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Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri

Galatasaray'ın 33 yaşındaki Manuel Da Costa ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine Galatasaray, Kongolu yıldızın alternatifini Suudi Arabistan'da buldu.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giyen Da Costa'nın transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı.

Marcao'nun partneri olacak olan Faslı stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, attığı gollerle skora katkı da yapabiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, “G.Saray'a gidiyorum” açıklaması yaptığı ifade edildi.

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