Konyaspor'un transfer hedefi Ahmet Çalık | Galatasaray haberleri

Yeşil-Beyazlı kulübün Ocak ayında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun da forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi.

2016-2017 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı formayla 47 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Ahmet Çalık bu sezon ise ikisi kupa olmak üzere, 6 maçta forma şansı buldu. (Takvim)

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