MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!
GeriFutbol Galatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.12.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Galatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak olan PSG'de 4 kritik isim forma giyemeyecek.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de flaş gelişmeler yaşandı.

PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Fransız temsilcisinin Galatasaray maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray, PSG maçını kazanır ve Club Brugge, Real Madrid'i yenemezse sarı kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle