Galatasaray maçı öncesi PSG'den flaş açıklama!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak olan PSG'de 4 kritik isim forma giyemeyecek.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de flaş gelişmeler yaşandı.
PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Gruptan çıkmayı garantileyen Fransız temsilcisinin Galatasaray maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Galatasaray, PSG maçını kazanır ve Club Brugge, Real Madrid'i yenemezse sarı kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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