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GeriFutbol Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 18:09,Son Güncelleme:/

Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

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Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

Galatasaray Kulübünde genel sekreterlik görevine Selçuk Rıza İren'in getirildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İren'in, 2006-2012 yıllarında da kulüpte genel sekreterliği üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, "2009-2010 yıllarında da eş zamanlı olarak Galatasaray Sportif AŞ Genel Müdürlüğü yapan Sayın Selçuk Rıza İren, yeniden kulüp genel sekreterliği görevine getirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünde genel sekreterliğe Selçuk Rıza İren getirildi

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