Galatasaray ile Akhisarspor maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
TFF Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu önemli mücadelenin biletleri de satışa çıktı.
Bilet fiyatları; Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL
Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.
Seyirciler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama, Passolig Çağrı Merkezi 0850 724 3344, Nkolay Satış Noktaları, Beyoğlu GsStore ve Konya Büyükşehir Stadyumu Passolig Gişelerinden bilet temin edebilecek.
TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacaktır.
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