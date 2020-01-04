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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı! Nagatomo...

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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı! Nagatomo...

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahasında koşu çalışması yapıldı.

İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbula gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı Nagatomo...

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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı Nagatomo...


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