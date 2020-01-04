Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı! Nagatomo...

Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı.



Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahasında koşu çalışması yapıldı.



İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbula gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.



Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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