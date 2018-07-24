Galatasaray için sürpriz transfer iddiası!..
CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Pontus Wernbloom, Aslan’ın transfer listesine girdi.
İsveç basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio, Bologna ve Fiorentina takımları, oyuncu için girişimlere başladı. Konuyla ilgili açıklama da yapan Wernbloom, “Transfer için acelem yok” ifadelerini kullandı. (Akşam)
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