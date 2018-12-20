Galatasaray için flaş iddia! İşi bitti...
Galatasaray golcüsünü İngiltere Premier Lig'den buldu.
Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, West Ham United'ın 29 yaşındaki golcü futbolcusu Andy Carroll ve kulübü ile büyük oranda anlaştı.
Sarı-Kırmızılı takım bir süredir 1.93 boyundaki golcü oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmeleri sürdürüyordu. Küçük pürüzler dışında transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi.
SAKATLIĞI TAMAMEN GEÇTİ
Bu sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Carroll Aralık ayında 3 maça sonradan dahil oldu ancak gol atma başarısı gösteremedi.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Daha önce kariyerinde Newcastle United ve Liverpool formaları da giyen Andy Carroll 2013 yılından bu yana West Ham United forması giyiyor.
Andy Carroll'ın West Ham United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Fanatik)
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