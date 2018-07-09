Galatasaray, Henry Onyekuru ile transfer anlaşmasını KAP'a bildirdi
Transferde hareketli dakikalar başladı. Galatasaray Kulübü, Everton forması giyen Henry Onyekuru ile anlaştığını KAP'a bildirdi.
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;
Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
HENRY ONYEKURU KİMDİR?
Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvette de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.
Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.
Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.
Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.
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