Galatasaray - Hatayspor maçında Fatih Terim olmayacak
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Galatasaray - Hatayspor maçında sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala görev alacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı sebebiyle bu akşam takımının başında olamayacak.
Sarı-kırmızılılar Boluspor'u iki maçta yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalma başarısı göstermişti.
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