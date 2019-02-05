'Galatasaray-Hatayspor' kupa maçını Öğretmenoğlu yönetecek!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 2 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.30 Galatasaray-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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