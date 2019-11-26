Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA hesapları...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçına çıkacak olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kazanmak zorunda. Peki sarı kırmızılılar nasıl bir üst tura çıkar? İşte o ihtimaller...
Galatasaray, Club Brugge karşısında üç puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu en azından UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalarak noktalama amacında...
Türk Telekom Stadı'nda 20:55'te başlayacak karşılaşma öncesi hesaplar da yapılmaya başlandı. Galatasaray bu akşam Club Brugge'ü yenerse UEFA şansını son haftaya taşıyacak. Club Brugge'ün maçı kazanması halinde ise ikincilik ihtimali bulunuyor. Galatasaray maçı kaybederse Devler Ligi'nde üst tur biletinin ardından UEFA biletini de kaybetmiş olacak. Beraberlik durumunda ise iş son hafta oynanacak maçlara kalacak.
A GRUBU PUAN DURUMU
1- PSG - 9 puan
2- Real Madrid - 4 puan
3- Club Brugge - 2 puan
4- GALATASARAY - 1 puan
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle