Galatasaray, Fenerbahçe maçı için kenetlendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4'üncü haftasında Fenerbahçe Doğuş ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Odeabank'ta koç Erman Kunter ve oyuncular Göksenin Köksal, Ege Arar, Richard Hendrix ve Alex Renfroe, Galatasaray'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Koç Erman Kunter ve oyuncuların açıklamaları şu şekilde:

ERMAN KUNTER: "YENİDEN MORAL KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Kötü bir mağlubiyetten geliyoruz. Avrupa Kupası'nda kötü neticeler aldık. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız, bu galibiyetle yeniden moral kazanmak istiyoruz. Sakatlığı devam eden Mehmet Yağmur dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor."

GÖKSENİN KÖKSAL: "HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

"Seyircisiz bir maç olacak ve Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ama biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın olmaması Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı dezavantaj gibi gözüküyor ama biz rakipten bağımsız şekilde her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah kazanacağız."

EGE ARAR: "GALATASARAY'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"Fenerbahçe maçında maalesef taraftarlarımızdan yoksun kalacağız ama biz takım olarak Galatasaray'ımızı en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacağız. Mücadele edip kazanmaya çalışacağız."

RICHARD HENDRIX: "RAKİBİMİZİN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Bu maç bizim için çıkışa geçmek için bir fırsat. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Üstelik bu bir derbi maçı olduğu için daha da önemli. Maçta en iyi neticeyi alabilmek için hazırlanıyoruz."

ALEX RENFROE: "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ"

"Bizim için çok önemli bir maç. Fenerbahçe, EuroLeague tecrübesi üst düzeyde olan çok iyi bir takım. Biz de oyunumuzu daha iyiye taşımaya çalışıyoruz, buna odaklanmış durumdayız. Antrenmanlarda daha iyi çalışıp maça hazır şekilde çıkmayı hedefliyoruz."