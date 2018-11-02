Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, bu akşam oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ezeli rakipler, bu akşam oynanacak mücadeleyle Süper Lig’de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son 10 maçta 5 beraberlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

Derbilerin faturası ağır oluyor

Geride kalan 8 sezonda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 1 milyon 966 bin 250 lira, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası aldı. Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Meireles sekizer maçla en çok ceza alan futbolcular oldu



Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.



Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama



Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı. Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı. Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.



Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar'ın



İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı. Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

Derbide ilk gole dikkat

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor. Rekabetteki son 50 lig maçında skor olarak öne geçen takım sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı. İki takım da bu sezon ligde geride kalan 10 haftada geriye düştükleri maçların ikisinden puan çıkarabildi



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 24 yılı kapsayan son 50 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 50 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 50 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.



İki takım da maç çevirmekte zorlanıyor



Bu sezon ligde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, skor olarak geriye düştükleri maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, ligde ilk golü yediği 6 karşılaşmanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sadece ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a karşı geriye düştüğü karşılaşmada galibiyete ulaşırken, Beşiktaş derbisinden de 1 puanla ayrıldı. Galatasaray ise geriye düştüğü 5 maçın 3'ünden puan almayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, tıpkı Fenerbahçe gibi geriye düştüğü maçlardan birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi. Deplasmanda geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nden 3 puan alan teknik direktör Fatih Terim'in talebeleri, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki istatistikler

Galatasaray ve Fenerbahçe, ezeli rekabette 123. Süper Lig randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin ligde Galatasaray'a karşı 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe'ye üç maçtır gol atamıyor. Bu, Galatasaray'ın rakibi karşısında ligde iç sahada yaşadığı en uzun gol atamama serisi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son beş maçta toplam üç gol atıldı. Bu gollerin tamamı Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabildi ancak bu maçlarda sadece bir kez mağlup oldu. Ankaragücü karşısındaki yenilginin ardından Fenerbahçe, ilk 10 haftalar itibarıyla Süper Lig tarihindeki en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçın beşini kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonun tamamında dört maçta yenilmişti. Galatasaray, Süper Lig'de evinde 21 maçtır yenilmiyor. Bu, Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe & Galatasaray. Fenerbahçe, rakip ceza sahalarında topla Galatasaray'dan 16 kez daha fazla buluşmasına rağmen, ceza sahası içinden atılan gol sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Bu sezon Süper Lig'de çektiği şutların kalitesine göre gol beklentisi ile attığı gol arasında en fazla fark olan takım Fenerbahçe. Fenerbahçe, ayrıca kalesine gelen şutların kalitesine göre kalesinde gol beklentisi ile yediği gol arasında da en fazla fark olan ekip konumunda.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda attığı son sekiz golün altısı maçların 75. dakikaları ve sonrasında gelirken, son iki gol 90. dakika ve sonrasında atıldı. Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye iç sahada attığı son yedi golün dördünde Selçuk İnan'ın direkt katkısı var. Galatasaray formasıyla iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçında üç gol atan Eren Derdiyok, aynı sayıda iç saha golünü bundan önceki 24 lig maçında kaydetmişti.

Derbide hava 17 derece olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 17 derece olacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray bu akşam saat 21.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Son dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu'nda yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

Derbide gözler kalecilerde

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide kaleciler Muslera ve Harun Tekin'in sergileyeceği performans, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu sezon 14 resmi müsabakada kalesinde 14 gol gördü. Harun Tekin ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 resmi karşılaşmada 16 gole engel olamadı



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım Cuma günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine kattığı Harun Tekin'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.



Muslera 14 maçta 14 gol yedi



Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 14 resmi maçın tamamında doksanar dakika sahada kaldı Spor Toto Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve TFF Süper Kupa'da bir maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 14 golüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.



Muslera'nın 20. Fenerbahçe derbisi



Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 20. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, daha önce 15'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü. Fenerbahçe ile oynanan 8 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 5 maçta ikişer, 6 maçta ise birer gol yedi.



Harun Tekin 10 maçta kalesinde 16 gol gördü



Fenerbahçe'nin bu sezon Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, sarı-lacivertli takımda şu ana dek 10 resmi müsabakada görev yaptı. Spor Toto Süper Lig'de 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Harun Tekin, bu müsabakalarda kalesinde 16 gol gördü. Harun Tekin, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldığı bu müsabakaların 4'ünde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Milli kaleci, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada ise 3 gol yedi.