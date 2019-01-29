Galatasaray, Diagne için görüşmelere başladı! Rakam 9 milyon euro...
Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa Kulübü ile görüşmelere başladı.
Spor Arena / Ali Naci Küçük | Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa Kulübü ile masaya oturdu.
Süper Ligin gol kralı için Galatasaray yönetimi Turgay Ciner ile bir araya geldi Sarı kırmızılı kulüp Diagne için Kasımpaşa'ya 9 milyon euro teklif etti.
Kulübün sahibi Turgay Ciner ise Diagne için Galatasaray'dan 14 milyon euro istedi.
Pazarlıklar devam ederken Diagne'nin alınmasını yönetime sunduğu liste ile Fatih Terim istemişti.
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