Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, hangi gün ve kanalda, saat kaçta?
Galatasaray - Club Brugge maçı için geri sayım devam ediyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Luyindama, Şener, Emre Akbaba, Andone ve Falcao dışında sarı kart cezalısı Nzonzi zorlu Club Brugge maçında forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, hangi gün ve kanalda, saat kaçta?
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Galatasaray’a konuk olacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Peki, Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, hangi gün ve kanalda, saat kaçta?
Galatasaray-Club Brugge maçı, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak. Dev mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.
Club Brugge'dan Galatasaray mesajı!
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray maçı hakkında konuştu.
Clement, Çarşamba günü oynayacakları Galatasaray maçı hakkında ''Galatasaray'da eksik oyuncular var ama sağlam bir çekirdek grupları var. Onlar için 'Tamam ya da devam' maçı olacak. Kazanmak zorundalar. Türkiye'de çok ateşli bir atmosfer oluyor. Bunu Real Madrid ve PSG maçlarında gördük.'' sözlerini kullandı.
Kritik maç öncesi Club Brugge'un 2, Galatasaray'ın ise 1 puanı bulunuyor.
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