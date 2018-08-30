Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

İşte Cengiz'in sözlerinden satırbaşları:

Bazen en şanssız görünen kura en şanslı kura, en şanslı olarak gözüken kura en şanssız kura olur. Tecrübe ile yaşayanlar bunu bilir. Biz geçmişte acı tecrübeler edindik ama çok müspet sonuçlar ulaştık. Hem camiamızı hem ülkemizi en onurlu şekilde temsil ettik. Bu temsilin en onurlu şekilde devam etmesini diliyoruz.

Beklentiler çok yüksek. Sosyal medya çok aktif. Sosyal medyaya çok sayguı duyuyoruz. FFP'de çok ciddi sınırlamalarımız var. Bunu anlatamıyoruz. Yapına halledin becerin diyorlar. Kuranın değerlendirmesinden ziyade, Abdürrahim Bey, Sportif Direktörümüz Şükrü Hanedar buna çalışıyoruz. Çok sınırlı mali imkanlarımız var, ama Galatasaray'ın adı çok büyük. İnan edin Galatasaray 1. torbanın üstünde tanınma ve karaktere sahip. Diğer takımlarımızı küçümseme adına söylemiyorum. İnşallah 3-4 takımımız temsil eder ileride, benim hayalim o. Biz transfer için çalışıyoruz ama somut bir isim istemeyin. Teknik kadromuz harıl harıl aylardır çalışıyor. Parametreler bizim istediğimiz doğrultuda olmuyor. Bazen mali, bazen hukuksal kaidelere araya giriyor.

TOLGA CİĞERCİ'YE TEŞEKKÜR

Sağ olsun Tolga kardeşimiz de bize jest yaptı. FIFA'ya göre sakatlık maddesi olduğu için kalan bütün maaşını vermek zorundaydık. Kendisi rıza göstermeseydi asla bu madde yürürlüğe girmezdi. Sevgili Tolga Ciğerci 2 milyon Euro alacağından vazgeçti. Stopajı koyduğunuz vakit 2.3 milyon Euro yapar.

Tolga Ciğerci bazıları gibi 'Yan gel yat Osman' demedi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum.

Biz uzun vaadede çok sağlıklı ücret skalası oturtmak istiyoruz. Bu skalaya uygun, savaşçı, cengaver, başarıya aç, oynadıkça para lama karakterinde ve şahsiyetinde futbolcular alma niyetindeyiz. Olursa olur, olmazsa ocak ayında olur. Elimizdeki kadro çok değerli bir kadro. Herkes elinden geleni yapıyor.

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu...