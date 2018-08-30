Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
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Futbol
30.08.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'a canlı olarak bağlandı ve transferler hakkında konuştu.

İşte Cengiz'in sözlerinden satırbaşları:

Bazen en şanssız görünen kura en şanslı kura, en şanslı olarak gözüken kura en şanssız kura olur. Tecrübe ile yaşayanlar bunu bilir. Biz geçmişte acı tecrübeler edindik ama çok müspet sonuçlar ulaştık. Hem camiamızı hem ülkemizi en onurlu şekilde temsil ettik. Bu temsilin en onurlu şekilde devam etmesini diliyoruz.

Beklentiler çok yüksek. Sosyal medya çok aktif. Sosyal medyaya çok sayguı duyuyoruz. FFP'de çok ciddi sınırlamalarımız var. Bunu anlatamıyoruz. Yapına halledin becerin diyorlar. Kuranın değerlendirmesinden ziyade, Abdürrahim Bey, Sportif Direktörümüz Şükrü Hanedar buna çalışıyoruz. Çok sınırlı mali imkanlarımız var, ama Galatasaray'ın adı çok büyük. İnan edin Galatasaray 1. torbanın üstünde tanınma ve karaktere sahip. Diğer takımlarımızı küçümseme adına söylemiyorum. İnşallah 3-4 takımımız temsil eder ileride, benim hayalim o. Biz transfer için çalışıyoruz ama somut bir isim istemeyin. Teknik kadromuz harıl harıl aylardır çalışıyor. Parametreler bizim istediğimiz doğrultuda olmuyor. Bazen mali, bazen hukuksal kaidelere araya giriyor.

TOLGA CİĞERCİ'YE TEŞEKKÜR

Sağ olsun Tolga kardeşimiz de bize jest yaptı. FIFA'ya göre sakatlık maddesi olduğu için kalan bütün maaşını vermek zorundaydık. Kendisi rıza göstermeseydi asla bu madde yürürlüğe girmezdi. Sevgili Tolga Ciğerci 2 milyon Euro alacağından vazgeçti. Stopajı koyduğunuz vakit 2.3 milyon Euro yapar.

Tolga Ciğerci bazıları gibi 'Yan gel yat Osman' demedi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum.

Biz uzun vaadede çok sağlıklı ücret skalası oturtmak istiyoruz. Bu skalaya uygun, savaşçı, cengaver, başarıya aç, oynadıkça para lama karakterinde ve şahsiyetinde futbolcular alma niyetindeyiz. Olursa olur, olmazsa ocak ayında olur. Elimizdeki kadro çok değerli bir kadro. Herkes elinden geleni yapıyor.

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu...

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası kameraların karşısına geçti ve kurayı yorumladı.
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