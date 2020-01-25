Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi için net konuştu

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Cengiz, dün Türk Telekom Stadı’nda basın toplantısı düzenleyerek, Terim’in önceki gün Çaykur Rizespor maçı sonrası söylediği, “Arda Turan’ı ben istedim, yönetim istemedi. Bu bir fikir ayrılığıdır. Yönetimle yaptığımız toplantıda Arda hakkında alınan karar ben daha eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Öncelikle Galatasaray’da transferin nasıl yapıldığını anlatan Cengiz, “Bizde transfer iki yıldır şöyle yapılır; bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör inceler, teknik direktör ve ekibi de inceler, sonra da onların üzerindeki Abdurrahim Albayrak’a gelir. Abdurrahim Bey de bu transfer FFP sınırları içerisinde ise onaylar. Çünkü FFP sınırları içindeyiz. En son olarak iş finalde bana gelir” diye konuştu.

Bir tek fikir vardır, G.Saray'ı yönetenlerin aldığı karar

33 dakika süren toplantıda adını hiç anmadığı Terim’den bahsederken ‘sayın teknik direktör’ ifadesini kullanan Cengiz, Terim’in “Arda Turan’ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz” şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bir kere biz Auguste Comte, Hegel, Spinoza ile tartışan felsefe, fikir kulübü değiliz. Biz bir spor kulübüyüz, başkanı, teknik direktörü ve organları olan bir kulübüz. Karar, Galatasaray’ı yönetenler tarafından alınır. Bu sözler bizi çok yaraladı. Bir kere fikir ayrılığı değil, olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerde olsaydık, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekirdi. Böyle bir şey yok. Bir tek fikir vardır. Galatasaray Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ve onu uygulamak.”

'Ne yapacaktık, biz tekrar mı Arda Bey'i alacaktık?'

Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in Arda Turan konusunda yaptıkları görüşmenin basına sızması konusunda yönetimi işaret etmesiyle ilgili olarak, şöyle konuştu: “Sayın teknik direktör bunun Galatasaray’a yakışmadığını söyledi. Sayın teknik direktörümüz Antalyaspor maçıyla başlayan konuşmalar yaptı. Olabilir. Çünkü, oyuncuyla kalbi bağlantıları olabilir. Biz buna saygı duyarız. Ancak bize sanki Kanije Kalesi savunmasını vermişiz gibi bilgi sızdırma, S400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetim kuruluna, başkana ve başkan yardımcılarına bunu demem. Böyle bir şey demekten hicap duyarım. Ne yapacaktık, yani biz tekrar mı Arda Bey’i alacaktık? Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Bunu söylemekten bıktım. Sürekli temcit pilavı gibi her hafta önümüze gelmesinden bıktık. Bu konu kapansın. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum.” Cengiz, kendisinin 4 Ocak’ta bir gazeteye verdiği röportajda yer alan “Arda, planlamamızda yok” şeklindeki sözleri için Terim’in, “Ben olsam o ifadeyi kullanmazdım” yorumu yaptığının hatırlatılması üzerine de, “Hoca onu dediği gün Florya’da idim. Benden yarım saat sonra o açıklamayı yaptı. Keşke gelip ne konuşmam gerekip gerekmediğini bana söylese idi. Bizans içinde olmadık” dedi.

30 transfer yaptık bir tek Arda'ya 'Hayır' dedik

Mustafa Cengiz, başkanlığı döneminde teknik direktör Fatih Terim’in istediği 30’a yakın futbolcuyu 90 milyon Euro’luk harcama limitleri içinde kalarak transfer etmeyi başardıklarını söyledi. Cengiz, “30’a yakın transfer yaptık. Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye ‘Hayır’ demedik, Arda Turan’a gelene kadar... Biz camianın aynasıyız, yansımasıyız. ‘Camia ve taraftar ne diyor?’ buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü olarak bizzat hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik” diye konuştu.

GALATASARAY BİR HİLE YAPSA AMATÖRE KADAR GİTMİŞTİ

Mustafa Cengiz, F.Bahçe’nin takım harcama limiti konusunda yaşadığı soruna değinerek, “G.Saray aynı zor durumda kalsaydı federasyonun bu kolaylığı göstereceğini düşünüyor munusuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi. Ondan eminim. Galatasaray bir hata yapsa, oyuna hile katsa kesin amatöre kadar gitmiştik. Biz onu yapan başkanı da bitirmiştik. Onu da söyleyeyim. Biz bu nedenle ‘Bir hatamız varsa söyleyin ipi biz çekelim.’ diyoruz. Bizim başkanlarımız onurlu ve gururludur, altındaki sandalyeye tekmeyi kendisi vurur. Galatasaray her zaman kurallara uymuştur.”

Cengiz, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

LİDER TAKIMDAN 6-7 KAT PAHALIYIZ

“Bizim yazımızı herkes kışa çevirmeye çalışıyor. Bizim stoper transferi çalışmalarımız var. Ana hedefimiz teknik ekibin istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Şu anda kadromuz rakamsal açıdan baktığımızda Türkiye liglerinin çok üstünde. 10 puan fark olan lider ile aramızdaki kadro değeri herhalde 6-7 kat. İnşallah bu kadro kalitemizi sahaya da yansıtacağız ve şampiyonluğa da ulaşacağız. Eksik olan yerlerimizi de inşallah kapatacağız."





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