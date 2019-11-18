Galatasaray - Başakşehir maçının bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray, Süper Lig sezonu Cemil Usta sezonu 12. Hafta maçında, 22 Kasım Cuma 2019 saat 20:30’da Medipol Başakşehir takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 18 Kasım Pazartesi günü, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.
PFDK’nın 07.11.2019 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 114, 115, GÜNEY TRİBÜN 119, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlar dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler.
Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübe devredebilirler. Kulübe devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2020-2021 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.
Bilet satışları, 18 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 19 Kasım Salı günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına 21 Kasım Perşembe saat 20:30’dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.
1. Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlar ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.
2. Stad otoparkı yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlar için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.
3. Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.
4. Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.
5. Çağrı Merkezi no: 444 1905
6. Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
7. Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. 8. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.
9. Passolig kartı olan taraftarlar, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.
10. Passolig kartı olmayan taraftarlar passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
11. 0-6 yaş ücretsizdir.
12. E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarların herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
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