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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Galatasaray-Başakşehir biletleri satışta! İşte fiyatlar...

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Galatasaray-Başakşehir biletleri satışta! İşte fiyatlar...

Galatasaray, Başakşehir maçı biletlerinin ön satışa sunulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 33. hafta maçında, 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00’da Medipol Başakşehir FK takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 14 Mayıs Salı günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

PFDK’nın 09.05.2019 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208, GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 123, 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlarımız dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

İşte Galatasarayın kupa kadrosu Mitroglou...
İşte Galatasaray'ın kupa kadrosu! Mitroglou...

Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi 19:00’dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stat otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.
Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.
Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00 -22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
0-6 yaş ücretsizdir.

E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

Galatasaray-Başakşehir biletleri satışta İşte fiyatlar...

"Galatasaray maçına hazır olacağız..."

"Kazanmak için her yol mübah değildir"Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanarak moral bulduklarını ve gelecek hafta Galatasaray ile ligin final maçını oynayamaya hazır olacaklarını söyledi.
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Galatasaray-Başakşehir biletleri satışta İşte fiyatlar...

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