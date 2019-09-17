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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.09.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Galatasaray Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret kaldı

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Galatasaray Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında yarın Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi.

Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 17 maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 14 yenilgi ve 3 beraberlik aldı

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 berabere kaldı.

Dış sahadaki son 5 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 5 müsabakada gol de bulamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 5 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde de deplasman galibiyetine hasret

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 14 karşılaşmada galibiyet alamadı.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 14 dış saha maçında 2 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

Deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 55 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 10'unda berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.

Kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçen sezon Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilerek gol yeme serisini sürdürdü.

Galatasaray, bu 26 karşılaşmada 58 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.

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